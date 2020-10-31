Тедеско жестко высказался о поражении "Спартака" в матче с "Ростовом"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:1).

"Мы разочарованы поражением. Самое грустное в этом то, как именно мы проиграли. Не выкладывались на сто процентов на поле, и, как следствие, было очень много ошибок. Чувствовалась нервозность, и, безусловно, это придало "Ростову" сил. Не знаю, почему так получилось. Возможно, не хватило немного удачи в концовке. Но сегодня победу мы не заслужили и проиграли по делу", - приводят слова Тедеско российский СМИ.

Единственный гол в середине первого тайма забил Павел Мамаев. Ростовский клуб доигрывал матч вдесятером из-за удаления Денниса Хаджикадунич на 75-й минуте.

Благодаря победе "Ростов" вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. "Спартак" с 27 очками занимает первое место.

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