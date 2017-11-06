Технический директор "Челси" Эменало ушёл в отставку из-за Конте

Теги челси

Технический директор "Челси" Эменало ушёл в отставку из-за Конте

Технический директор "Челси" Майкл Эменало ушёл в отставку из-за ситуации в лондонском клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 52-летний функционер решил покинуть свой пост из-за слухов о возможном увольнении главного тренера команды Антонио Конте.

При этом владелец "Челси" Роман Абрамович остался разочарован отставкой Эменало, так как считал его ключевым клубным менеджером.

Не пропустите: Менье рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов