Технический директор "Челси" Эменало ушёл в отставку из-за Конте

Технический директор "Челси" Майкл Эменало ушёл в отставку из-за ситуации в лондонском клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 52-летний функционер решил покинуть свой пост из-за слухов о возможном увольнении главного тренера команды Антонио Конте.

При этом владелец "Челси" Роман Абрамович остался разочарован отставкой Эменало, так как считал его ключевым клубным менеджером.

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