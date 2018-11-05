Технический директор РФС: "Приглашение в сборную Чалова - аванс"

Технический директор РФС Андрей Лексаков в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что думает о вызове Федора Чалова в сборную России на матчи с Германией и Швецией.

"Считаю, что приглашение Федора в сборную – это некий аванс, чтобы форвард пропитался духом национальной команды и понял требования, которые предъявляет тренерский штаб".

В этом сезоне Чалов забил 8 голов в 13 матчах РПЛ и возглавил список бомбардиров чемпионата.

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