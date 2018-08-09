Текущим летом на трансферах "Барселона" заработала почти 125 миллионов евро

Текущим летом на исходящих трансферах каталонская "Барселона" заработала почти 125 миллионов евро, информирует El Mundo Deportivo.

Так, в нынешнее межсезонье "сине-гранатовые" продали за 13 миллионов евро Жерара Деулофеу, за 20,2 миллиона евро - Люку Диня, за 50 миллионов евро - Паулиньо, за 8,5 миллиона евро - Алейша Видаля и за 30,2 миллиона евро - Йерри Мину. Также за сумму в 2,25 миллиона евро в аренду в "Эвертон" ушел Андре Гомеш.

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