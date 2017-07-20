Текущим летом на трансферах "Реал" заработал почти 140 миллионов евро

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Текущим летом на трансферах "Реал" заработал почти 140 миллионов евроТекущим летом на трансферах мадридский "Реал" заработал почти 140 миллионов евро, информирует ElBernabéu.

Так, королевский клуб пополнил свою казну за счет продажи Мариано Диаса французскому "Лиону" за 8 миллионов евро и Диего Льоренте "Реалу Сосьедад" из Сан-Себастьяна за 6 миллионов евро. Также "сливочные" получили 10 миллионов за счет перехода в аренду в мюнхенскую "Баварию" Хамеса Родригеса. Самыми же прибыльными для "Реала" окажутся трансферы Данило в лондонский "Челси" или "Манчестер Сити" за 30 миллионов и Альваро Мораты в стан тех же "аристократов" за 80 миллионов.

Напомним, "Челси" не теряет надежд заполучить бека "Реала". | soccernews.ru

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