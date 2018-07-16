Текущим летом на трансферы "Вест Хэм" уже потратил почти 100 миллионов евро

Текущим летом на усиление своего состава "Вест Хэм" уже потратил почти 100 миллионов евро, информирует Bleacher Report Football.

Так, молотобойцы приобрели за 38 миллионов евро Фелипе Андерсона у римского "Лацио", за 25 миллионов евро Иссу Диопа у "Тулузы", за 20 миллионов евро Андрея Ярмоленко у дортмундской "Боруссии", за 8 миллионов евро у "Суонси" Лукаша Фабьянски и за 4 миллиона евро Фабиана Бальбуэну у "Коринтианса".

В качестве свободных агентов клуб также подписал Джека Уилшера и Райана Фредерикса.

Напомним, Андерсон сделал заявление о своем переходе в "Вест Хэм". | soccernews.ru