Текущим летом Облак отклонил возможность стать самым дорогим вратарем в истории футбола

Текущим летом голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак отклонил возможность стать самым дорогим игроком планеты на своей позиции.

Так, по сведениям Sunday Times, попытку подписать 25-летнего вратаря "матрасников" предпринял лондонский "Челси", который был готов выплатить за него сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Однако словенец отказался перебираться на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, вчера "Атлетико" уступил "Интеру". | soccernews.ru