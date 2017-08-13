Текущим летом Перес был готов расстаться с Роналду, но продажа португальца не состоялась из-за отсутствия интереса к нему

Текущим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес был готов расстаться с ведущим форвардом своей команды Криштиану Роналду.

Однако, как информирует испанская пресса, продажа португальца не состоялась из-за отсутствия конкретного интереса к футболисту со стороны потенциальных покупателей. Так, босс королевского клуба планировал получить за свою звезду минимум 180 миллионов евро, однако ни один из грандов европейского футбола не готов был платить за Роналду в силу его возраста более 100 миллионов.

Напомним, "Реал" окончательно отказался от идеи приобрести Де Хеа. | soccernews.ru