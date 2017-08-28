Текущим летом Роналду наложил вето на подписание "Реалом" трех звездных игроков
Текущим летом ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду наложил вето на подписание своим клубом трех звездных игроков.
Как информирует Diario Gol, португалец исключил приход в стан "сливочных" форварда "Монако" Килиана Мбаппе, вингера лондонского "Челси" Эдена Азара и шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который мог достаться действующему обладателю кубка чемпионов совершенно бесплатно. СМИ объяснили такое решение лучшего игрока планеты прошлого года тем, что он не хочет потерять лидерские позиции в своей команде.
Напомним, в матче с "Валенсией" болельщики освистали двух лидеров "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
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|Леванте
|2
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|Валенсия
|2
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|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
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|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
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|Хетафе
|2
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|Сельта Виго
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|Малага
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