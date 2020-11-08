Телеграм-канал Baza: Дзюба был готов к появлению скандального видео

Вчера, 7 ноября, в сети появилось видео интимного характера с участием капитана "Зенита" Артема Дзюбы.

По данным телеграм-канала Baza, футболист был готов к появлению видео, так как знал, что несколько недель назад его телефон взломали. При этом никаких требований взломщики не выдвигали.

Из-за попавшего в сеть видео, игрока отозвали из сборной России на ноябрьские матчи

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