Телеграм-канал "Мутко-против": матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая

Теги рпл

Телеграм-канал "Мутко-против": матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая

Руководство РПЛ сообщило клубам, что сезон возобновится не раньше 30 мая. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Ранее чемпионат был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Напомним, почти все спортивные мероприятие остановлены из-за угрозы заражения Covid-19. По последним данным, в мире выявлен коронавирус у 800 023 человек, умерших - 38 748, выздоровевших - 169 993.

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