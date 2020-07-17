Телеграм-канал Sport_inside: Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС

Теги зенит санкт-петербургрфсрплсергей семак

Телеграм-канал Sport_inside: Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что в РФС уже решили, что станет лучшим игроком текущего сезона РПЛ.

По данным источника, лучшим футболистом признан форвард "Зенита" Артем Дзюба. Тренером года станет наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Лучшей командой станет "Зенит", досрочно ставший чемпионом РПЛ.

Ранее сообщалось, что Дзюба повторил личный рекорд результативности в РПЛ| http://soccernews.ru
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