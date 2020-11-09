Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру

Телеканал "Россия 1" официально поддержал нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу, который мастурбировал на камеру. На телеканале вышли с лозунгом "Я/Мы Дзюба", сообщает Данил Тармасинов в своем Twitter.

Ого! На "России 1" и правда вышли с лозунгом "Я/Мы Дзюба" pic.twitter.com/bF0Lt39AWL — Данил Тармасинов (@Tarmasinov) November 9, 2020

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. Сам форвард сказал, что он не идеален.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

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