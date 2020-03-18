Телекомпании могут потребовать гигантскую сумму у клубов АПЛ, если сезон не будет завершен

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Телекомпании могут потребовать гигантскую сумму у клубов АПЛ, если сезон не будет завершен

Телекомпании Sky Sports и BT Sport, которые осуществляют трансляции матчей английской Премьер-лиги, могут потребовать компенсацию в размере около 800 миллионов евро, если сезон не будет доигран, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Sky Sports имеет право на 128 прямых трансляций, BT Sport – на 52 трансляции. 

Впрочем, клубы не намерены выполнять требования телекомпаний, даже если они захотят получить компенсацию. В этом случае последние могут обратиться в суд.

Напомним, что руководство Премьер-лиги приостановило сезон 13 марта из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. Есть вероятность, что сезон возобновится 4 апреля.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он будет завершен в любом случае.

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