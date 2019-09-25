"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"

Теги серия а

"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"

Компания "Телеспорт груп" подала в суд на Rambler Group из-за нарушения авторских прав.

Сообщается, что "Телеспорт" требует 235 миллионов рублей. Причиной иска стало размещение моментов игр итальянской Серии А на сайте "Чемпионат.com, который входит в Rambler Group.

Отметим, что правами на показ Серии А обладает "Телеспорт". Однако на их сайте "Чемпионат" указан партнером.

Rambler Group не признает вины. Заседание суда состоится 2 октября.

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