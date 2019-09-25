"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"
Компания "Телеспорт груп" подала в суд на Rambler Group из-за нарушения авторских прав.
Сообщается, что "Телеспорт" требует 235 миллионов рублей. Причиной иска стало размещение моментов игр итальянской Серии А на сайте "Чемпионат.com, который входит в Rambler Group.
Отметим, что правами на показ Серии А обладает "Телеспорт". Однако на их сайте "Чемпионат" указан партнером.
Rambler Group не признает вины. Заседание суда состоится 2 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4