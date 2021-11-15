Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией

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Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией

Фото: инстаграм Виктории Бони/Автор неизвестен

Известная телеведущая Виктория Боня поделилась мнением о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Безумно обидно. Но отрицательный результат - это тоже результат. То, что наша сборная до этого не проигрывала должно стать нормой. К сожалению, в России мы часто уповаем на то, что мы не проиграем. Можно сколько угодно нахваливать Карпина, но если это продолжится, то нам никогда не повторить успехи СССР. Хочется спросить тренера - где результаты? Пока я их не вижу. Должна быть внутренняя мотивация. Тренер должен быть хорошим психологом. Это очень важно. А у нас каждый выходит и думает о своем. Я не осуждаю наших футболистов, но мотивации им не хватает", - приводит слова Бони "Спорт-Экспресс".

В результате поражения сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Несмотря на это, россияне продолжат борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи.

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