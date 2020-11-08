Телеведущая Орзул отреагировала на интимное видео Дзюбы

Ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул, которую несколько лет назад видели в компании нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, отреагировала на интимное видео с участием футболиста.

"Мне удивительно, то есть прям смешно. А я причем здесь? Я не общаюсь с этим человеком, я вообще не знаю. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", — приводит слова Орзул "Подъем".

Напомним, что в сети появилось видео мастурбирующего Дзюбы. Форвард занимался самоудовлетворением на фоне репортажа Орзул в телевизоре.

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