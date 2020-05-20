Телеведущая Орзул рассказала о последствиях скандала после поцелуя с Дзюбой
Телеведущая Мария Орзул в прямом эфире в инстаграме рассказала о последствиях интрижки с форвардом сборной России и "Зенита" Артемом Дзюбой.
Напомним, журналисты засняли девушку и футболиста в машине целующимися. Тогда издание Life.ru опубликовало новость с заголовком "Дзюба изменил жене перед матчем ЧЕ-2016".
"Прекрасно помню тот момент, когда все это произошло. Меня очень поддерживали мои друзья и коллеги. То, что личное стало публичным, это не моя проблема - это раз. Во-вторых, все это было раздуто до такой степени… Люди верят всему, что пишет желтая пресса - это абсурд. Когда это произошло, на меня обрушилась вся пресса. Мне позвонили все СМИ, мне позвонили от Малахова, от Гордона - "Приходите к нам в эфир, расскажите". Я ни разу не позволила себе этого сделать, хотя могла прийти и рассказать, как все было.
Там же какие заголовки: "Замужняя Мария Орзул бла-бла-бла…" А с мужем мы на тот момент год или полтора не жили вместе. Меня любовницей называли - не была я никакой любовницей. Мне из-за поцелуя трехсекундного такую травлю устроили! Мне обрушили все, все соцсети и прочее. У меня через месяц был день рождения, и первый комментарий на стене в фэйсбуке был "С днем рождения, шлюха". Это был ад.
Я себя довела настолько, что я лежала под капельницами, а СМИ все вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Это реально был просто ад. Сейчас же я живу с мыслью - ты не услышишь, как над тобой смеются остальные, если будешь смеяться громче всех. Было и было, думайте что хотите", - рассказала Орзул.
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