Телеведущая Ушакова объяснила подачу иска против Кокорина и Мамаева

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Телеведущая Ушакова объяснила подачу иска против Кокорина и Мамаева

Телеведущая "Первого канала" Ольга Ушакова рассказала, почему решила подать в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесён, и должна быть компенсация этого ущерба. Я, вообще, не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая "важная" новость попала в прессу", - заявила Ушакова.

Напомним, что телеведущая требует от нападающего "Сочи" и полузащитника "Ростова" около 300 тысяч рублей за ремонт своего автомобиля марки "Мерседес". В машине было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Напомним, что от рук КокоринаМамаева и их друзей пострадал водитель медиаперсоны Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

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