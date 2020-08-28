Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву
Суд прекратил производство против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о причинении вреда имуществу.
Напомним, что во время событий октября 2018 года спортсмены нанесли ущерб автомобилю телеведущей Ольги Ушаковой.
Впрочем, позднее Мамаев во внесудебном порядке полностью погасил сумму нанесённого убытка, поэтому женщина отказалась от иска.
Напомним, что Ушакова оценивала в 300 тысяч рублей ремонт разбитого футболистами стекла на её Мерседесе.
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