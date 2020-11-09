Телеведущая Виктория Боня выложила видео в купальнике в ответ на скандал с Дзюбой
Телеведущая Виктория Боня отреагировала на скандальную ситуацию с участием нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
"Вот уж не думала, что моё видео так вдохновит Артёма Дзюба на подвиги", - написала Боня в инстаграме, прикрепив кадры со своей фотосессии в купальнике.
Дзюбу на фоне скандала вывели из состава сборной России, а также лишили капитанской повязки в "Зените".
Не пропустите: Известная актриса сфотографировалась в обнаженном виде в знак поддержки Дзюбы. | http://soccernews.ru
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