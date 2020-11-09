Телеведущая Виктория Боня выложила видео в купальнике в ответ на скандал с Дзюбой

Телеведущая Виктория Боня отреагировала на скандальную ситуацию с участием нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

"Вот уж не думала, что моё видео так вдохновит Артёма Дзюба на подвиги", - написала Боня в инстаграме, прикрепив кадры со своей фотосессии в купальнике.

Дзюбу на фоне скандала вывели из состава сборной России, а также лишили капитанской повязки в "Зените".

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