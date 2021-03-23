Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина

1 Теги андрей аршавин

Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина

Фото РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей авторской передачи на телеканале "Россия 1" подверг критике бывшего футболиста Андрея Аршавина.

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38-летняя женщина тяжело болеет. У неё некроз носа. В феврале сообщалось, что она 8 дней находилась в реанимации, 4 из них - в искусственной коме.

"При всём уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение. Родители приводят к нему своих детей. Чему этот ублюдок может их научить?! Да ты просто позвони ей, просто приди, подержи за руку! Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!" - сказал Малахов.

Не пропустите: Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,сам этот лицемер не лучше.

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