Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина
Фото РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей авторской передачи на телеканале "Россия 1" подверг критике бывшего футболиста Андрея Аршавина.
Шоумен "наехал" на экс-полузащитника "Зенита" и "Арсенала" за равнодушие к проблемам бывшей жены Алисы Казьминой.
38-летняя женщина тяжело болеет. У неё некроз носа. В феврале сообщалось, что она 8 дней находилась в реанимации, 4 из них - в искусственной коме.
"При всём уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение. Родители приводят к нему своих детей. Чему этот ублюдок может их научить?! Да ты просто позвони ей, просто приди, подержи за руку! Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!" - сказал Малахов.
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