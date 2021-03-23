Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина

Фото РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей авторской передачи на телеканале "Россия 1" подверг критике бывшего футболиста Андрея Аршавина.

Шоумен "наехал" на экс-полузащитника "Зенита" и "Арсенала" за равнодушие к проблемам бывшей жены Алисы Казьминой.

38-летняя женщина тяжело болеет. У неё некроз носа. В феврале сообщалось, что она 8 дней находилась в реанимации, 4 из них - в искусственной коме.

"При всём уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение. Родители приводят к нему своих детей. Чему этот ублюдок может их научить?! Да ты просто позвони ей, просто приди, подержи за руку! Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!" - сказал Малахов.

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