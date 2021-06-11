Телеведущий Познер: "Конечно, посмотрю, как Россия проиграет Бельгии"

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Телеведущий Познер: "Конечно, посмотрю, как Россия проиграет Бельгии"

Фото инстаграм pozneronline

Известный российский телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от стартового матча национальной сборной в групповом этапе Евро-2020 против Бельгии.

"Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют. Выход россиян из группы? Почему же не верю? Могут. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы - в этом я на 99,99 процентов уверен", - сказал Познер

Россия встретится с Бельгией в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени.

Также в этом квартете сыграют Дания и Финляндия. В плей-офф Евро выходят две первые команды из группы + возможно, третья (по дополнительным показателям).

Не пропустите: Эден Азар будет в запасе сборной Бельгии на игре против России. | http://soccernews.ru
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