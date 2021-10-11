Телеведущий Познер жестко высказался о ситуации Дзюбы в сборной России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о решении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который отказался от вызова в национальную команду, сославшись на плохую форму.

"Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична", – приводит слова Познера "Матч ТВ".

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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