Телеведущий Шепелев раскритиковал Черчесова за исключение Дзюбы из состава сборной России
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев остался недоволен решением тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым убрать из заявки национальной команды форварда Артёма Дзюбу.
Напомним, что 32-летнего футболиста исключили из заявки на следующий день после публикации скандального видео, на котором капитан национальной команды занимается мастурбацией.
"Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по-старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты.
После ЧМ этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то кроме него самого это касается? Сделайте вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично", - написал Шепелев в своём инстаграме.
В ноябре российской сборной предстоит сыграть с Молдавией, Турцией и Сербией.
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