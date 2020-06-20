Телеведущий Соловьёв оценил игру 17-летнего вратаря "Ростова" Попова

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Телеведущий Соловьёв оценил игру 17-летнего вратаря "Ростова" Попова

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв выразил восхищение игрой юного голкипера "Ростова" Дениса Попова.

В пятницу 17-летний страж ворот дебютировал в РПЛ в матче против "Сочи". Он пропустил 10 голов, но при этом совершил 15 сейвов - оба показателя являются рекордными для турнира.

"Денис Попов. Ростов. 17 лет. Ты красавец! Буфонище!" - написал Соловьёв в инстаграме, прикрепив видео, на котором голкипер отражает пенальти в исполнении Антона Заболотного.

Не пропустите: Нигматуллин оценил игру 17-летнего голкипера "Ростова" Дениса Попова. | http://soccernews.ru
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