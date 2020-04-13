Телеведущий Соловьёв отреагировал на очередной выпад Уткина

Продолжается твиттер-война между телеведущим Владимиром Соловьёвым и видеоблогером Василием Уткиным.

Сегодня утром Соловьёв опубликовал новый твит в ответ Уткину.

"Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да ещё отягощеный запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение", - написал журналист в микроблоге.

Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да ещё отягощеный запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 13, 2020

О начале конфликта между медиаперсонами можно почитать здесь, а о продолжении - здесь.

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