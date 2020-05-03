Телеведущий Соловьев, угрожавший Уткину, рассказал, когда он дрался в последний раз

Теги василий уткинвладимир соловьев

Телеведущий Соловьев, угрожавший Уткину, рассказал, когда он дрался в последний раз

Телеведущий Владимир Соловьев, который угрожал блогеру Василию Уткину, рассказал, что в последний раз он дрался почти 20 лет назад.

"Когда я дрался в последний раз? Недавно, я же все время тренируюсь. Если настоящая, то не знаю. В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал — парней избивали.

А тут я выкинул руку — ребята сняли, и начинается ржака. Одни говорят: "Соловьев, что это такое?!" А другой тренер сказал, что все правильно. Я сам угараю — это называется спортивная журналистика эпохи самоизоляции. Людям вообще заняться нечем. Я для них специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости", — сказал Соловьев в прямом эфире Instagram Тины Канделаки.

Напомним, что конфликт между телевизионщиками начался несколько недель назад. Уткин раскритиковал правительство Российской Федерации из-за действий во время пандемии коронавируса. В ответ на это Соловьев назвал Уткина "больным человеком". После этого Уткин вызвал Соловьева на баттл, а в ответ получил угрозу физической расправы.

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