Телеведущий Соловьёв высказался о невызове Дзюбы в сборную России
Известный российский ведущий и шоумен Владимир Соловьёв порассуждал о решении тренерского штаба национальной сборной отказаться от услуг форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в сентябрьских матчах.
"Для любого футболиста играть за сборную России - это честь. Карпин - великий игрок, и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор. Мне жалко, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артёму с симпатией. Дзюба - капитан сборной, народ его любил", - сказал Соловьёв.
33-летнего Дзюбу не вызвали в сборную из-за его невнятной игры в начале нового сезона.
Нападающий забил 30 голов в 55 матчах за национальную команду, повторив рекорд результативности Александра Кержакова.
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