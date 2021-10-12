Телеведущий Соловьев ярко отреагировал на победу сборной России на Словенией

Известный телеведущий Владимир Соловьев поделился эмоциями от победы сборной России в выездном матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении (2:1).

"Ну что же, я вас всех поздравляю. 2:1, Дивеев, Джикия. Джикия – через себя, красавец, повторять не буду. Конечно, валидольная концовка, у меня было ощущение, что они третий тайм чуть ли не сыграли, семь минут. Ну, матчи с участием нашей сборной – всегда главное спортивное событие дня, и приятно, что сборная победила", – сказал Соловьев в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1".

Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.

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