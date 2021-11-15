Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией



Известный телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Карпин взял всю вину на себя. Это вызывает уважение. Карпин знает проблемы сборной лучше, чем кто-либо другой. Об уровне нашего футбола сейчас только ленивый не говорит. Мы можем назвать 20 российских футболистов, которые играют в Европе? Есть те, кто играет, но их единицы. Вопрос – попадают ли они в основу? Неплохо дела только во Франции у Головина. Его не так жестко критикуют, как ребят в Италии. Вот и ответ. Тренер работает с тем, что есть", – приводит слова Соловьева "Матч ТВ".

В результате поражения сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Несмотря на это, россияне продолжат борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи.

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