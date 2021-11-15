Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией
Известный телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).
"Карпин взял всю вину на себя. Это вызывает уважение. Карпин знает проблемы сборной лучше, чем кто-либо другой. Об уровне нашего футбола сейчас только ленивый не говорит. Мы можем назвать 20 российских футболистов, которые играют в Европе? Есть те, кто играет, но их единицы. Вопрос – попадают ли они в основу? Неплохо дела только во Франции у Головина. Его не так жестко критикуют, как ребят в Италии. Вот и ответ. Тренер работает с тем, что есть", – приводит слова Соловьева "Матч ТВ".
В результате поражения сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Несмотря на это, россияне продолжат борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи.
Не пропустите: Семин высказался об автоголе Кудряшова в матче Хорватия - Россия. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить де Хеа
-
Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией
-
Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне"
-
"Галатасарай" нацелился на основного полузащитника ЦСКА
-
Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией
-
Мхитарян рассказал, почему он не перешел в российский клуб
-
Ван Гал может пропустить решающий матч Нидерландов в отборе ЧМ-2022
-
Семин высказался об автоголе Кудряшова в матче Хорватия - Россия
-
Легендарный бегун Болт ярко высказался о Роналду
-
"Барселона" сообщила о результатах медобследования Дани Алвеса
-
1
Тренеры клуба АПЛ переночевали на улице ради поддержки бездомных
-
Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео
-
Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии от Сербии
-
"Барселона" надеется вернуть из ПСЖ собственного воспитанника
-
Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"
-
Радимов обратился к Карпину после поражения сборной России от Хорватии
-
Шевченко поделился ожиданиями от игры сборной Украины с Боснией и Герцеговиной
-
Роналду ярко отреагировал на поражение сборной Португалии от Сербии
-
Тренер сборной Хорватии подвёл итоги победного матча с Россией
-
Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру