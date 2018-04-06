Тело 33-летнего Роналду сравнили с 23-летним футболистом

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Тело 33-летнего Роналду сравнили с 23-летним футболистом

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду находится в прекрасной форме, сообщает Deportes Cope.

По сведениям издания, биологические параметры португальца можно сравнить с телом 23-летнего человека. В данный момент жировая прослойка у Роналду составляет 7 процентов от массы тела (обычно - 10-11). А его мышечная масса равняется 50 процентам (обычно - 46).

В этом сезоне 33-летний Роналду провел за "Реал" 34 матча и забил 37 голов.

Не пропустите: Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации. | http://soccernews.ru

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