Тело Эмилиано Салы доставили на родину
Тело погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы доставили в город Прогрессо, откуда он родом.
Как сообщает Ovacion, в субботу, 16 февраля, пройдёт панихида по спортсмену.
Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки.
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