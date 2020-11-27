Тело Марадоны может быть забальзамировано



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до своей смерти попросил свою семью забальзамировать его тело, сообщает TyC Sports.

По сведениям издания, Марадона боялся смерти и за несколько месяцев до летального исхода изложил свою просьбу в письме. Аргентинец хотел, чтобы его тело сохранилось на многие годы. Пока неизвестно, прислушались ли родные к просьбе Диего.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. За две недели до кончины Марадона перенес операцию по удалению гематомы из мозга.

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