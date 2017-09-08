Тельо не перешел в "Спартак" из-за беременности жены

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Тельо не перешел в "Спартак" из-за беременности жены

Стала известна причина, по которой не состоялся переход нападающего "Барселоны" Кристиана Тельо в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист отказался от переезда в Россию, так как его жена была беременна. Форварду пришлось перейти в "Бетис", который предложил ему значительно худшие условия личного контракта.

Напомним, что "Бетис" заплатил за 26-летнего Тельо 4 миллиона евро.

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