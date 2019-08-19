Тельо не перейдёт в "Краснодар" этим летом

Переход вингера Кристиана Тельо из "Бетиса" в "Краснодар" не состоится этим летом.

"Получается так, что этим летом Тельо не перейдёт в "Краснодар", трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернёмся к переговорам зимой", - сказал агент футболиста Хосеп Мариа Оробит.

Напомним, что сумма отступных в контракте 28-летнего испанца составляет 12 миллионов евро.

Тельо выступает за "Бетис" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 11 голов и сделал 13 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.

Не пропустите: "Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли. | http://soccernews.ru