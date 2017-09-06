Тельо отказался от перехода в "Спартак" за сутки до объявления трансфера

Бывший нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо летом был близок к переходу в "Спартак", сообщает webola.cat.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера должна была составить 10 миллионов евро. Но за сутки до объявления о трансфере форвард отказался переходить в российский клуб.

В итоге 26-летний Тельо перешел в "Бетис" за 4 миллиона евро.

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