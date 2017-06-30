Тельо перешел в "Бетис"

Полузащитник "Барселоны" Кристиан Тельо стал игроком "Бетиса", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Трансфер 25-летнего футболиста обошелся "Бетису" в 4 миллиона евро плюс один миллион в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Тельо играл на правах аренды в "Фиорентине", где провел 41 матч и забил 4 гола.

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