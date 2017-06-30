Тельо перешел в "Бетис"

Теги бетискристиан тельобарселона

Тельо перешел в "Бетис"

Полузащитник "Барселоны" Кристиан Тельо стал игроком "Бетиса", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Трансфер 25-летнего футболиста обошелся "Бетису" в 4 миллиона евро плюс один миллион в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Тельо играл на правах аренды в "Фиорентине", где провел 41 матч и забил 4 гола.

Читайте также: Деулофеу вернулся в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов