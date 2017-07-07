Тельо: "Я бы советовал Себальосу перейти в "Барселону"

Теги барселонабетисдани себальос

Тельо: "Я бы советовал Себальосу перейти в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо считает, что полузащитнику "Бетиса" Дани Себальосу стать игроком каталонского клуба.

"Я не общался с Себальосом, но советую ему перейти в "Барселону". Мне кажется, что "Барсе" у него будет больше возможностей проявить себя, чем в "Реале", - приводит слова Тельо Cope.

Ранее сообщалось, что и "Реал", и "Барселона" готовы заплатить за 20-летнего Себальоса полную сумму отступных, которая составляет 15 миллионов евро.

Не пропустите: Хоакин советует Себальосу остаться в "Бетисе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов