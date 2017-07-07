Тельо: "Я бы советовал Себальосу перейти в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо считает, что полузащитнику "Бетиса" Дани Себальосу стать игроком каталонского клуба.

"Я не общался с Себальосом, но советую ему перейти в "Барселону". Мне кажется, что "Барсе" у него будет больше возможностей проявить себя, чем в "Реале", - приводит слова Тельо Cope.

Ранее сообщалось, что и "Реал", и "Барселона" готовы заплатить за 20-летнего Себальоса полную сумму отступных, которая составляет 15 миллионов евро.

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