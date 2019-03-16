Тема закрыта: защитник "Спартака" жестко прокомментировал слухи о его уходе в другую команду
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает об информации о его переходе в "Локомотив".
"Как я отреагировал на новость о том, что я ухожу в "Локомотив"? Да никак, даже говорить об этом не хочу. Это бессмысленно. Тема закрыта. Это просто слухи, никогда нельзя верить тому, что пишут. Они могут многое придумать.У меня долгосрочный контракт со "Спартаком". И пока есть возможность, я постараюсь сделать все для клуба", - сказал футболист.
Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году за 150 миллионов рублей. Контракт рассчитан до 2022 года.
25-летний игрок в нынешнем сезоне участвовал в 16 матчах, отметившись двумя голами.
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|Команда
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|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Оренбург
|19
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|Ростов
|19
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|Ахмат
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|10
|Крылья Советов
|19
|24
|11
|Арсенал Тула
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|19
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11