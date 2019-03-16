Тема закрыта: защитник "Спартака" жестко прокомментировал слухи о его уходе в другую команду

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает об информации о его переходе в "Локомотив".

"Как я отреагировал на новость о том, что я ухожу в "Локомотив"? Да никак, даже говорить об этом не хочу. Это бессмысленно. Тема закрыта. Это просто слухи, никогда нельзя верить тому, что пишут. Они могут многое придумать.У меня долгосрочный контракт со "Спартаком". И пока есть возможность, я постараюсь сделать все для клуба", - сказал футболист.

Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году за 150 миллионов рублей. Контракт рассчитан до 2022 года.

25-летний игрок в нынешнем сезоне участвовал в 16 матчах, отметившись двумя голами.

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