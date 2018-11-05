Тёмная лошадка Диего Симеоне: у "Атлетико" хватает проблем, но списывать его рано

Перед стартом текущего сезона мадридский "Атлетико" провёл одну из лучших трансферных кампаний в Испании, эксперты и журналисты оценивали деятельность "матрасников" гораздо выше "Барселоны" и "Реала", и в один голос твердили о том, что команда Диего Симеоне будет среди фаворитов на всех фронтах.

Для этого действительно были предпосылки: клуб сохранил не только свежеиспеченного чемпиона мира Антуана Гризманна, который ради клуба даже отказал "Барселоне", и топ-голкипера Яна Облака, но и всех ключевых игроков. При этом подписал Тома Лемара (самый дорогой трансфер в Ла Лиге - 70 миллионов евро), за которым охотились европейские гранды, и Родри - перспективного хавбека, призванного сходу заменить многолетнего капитана Габи. Плюс ко всему, на своём посту остался сам Диего Симеоне, у которого наверняка хватало предложений.

Для "Атлетико" пазл складывался наилучшим образом: дон Диего у руля, вратарь, который точно входит в тройку лучших в мире, сыгранная и невероятно надёжная оборона, обновлённая средняя линия и убойная пара форвардов Гризманн - Диего Коста. Казалось бы, что ещё надо для счастья? Но пока для "матрасников" всё складывается не так радужно, а феерический влёт в Дортмунде заставляет задуматься - "Атлетико" нужно серьёзно добавлять.

Главная проблема команды Диего Симеоне - это гостевые матчи. И дело не только в погроме от "Боруссии", всё гораздо глубже. Так, по результатам на выезде "Атлетико" занимает лишь 10 место в Ла Лиге. Проиграли "матрасники" лишь раз, но и победу добыли только однажды - в пригороде столицы, когда Лемар сделал дубль в ворота "Хетафе". Было это в конце сентября, с тех пор три выезда - три ничьи. И, если мировая на "Сантьяго Бернабеу" не выглядела плохим результатом, то осечки с "Вильярреалом" и "Леганесом" не позволили "Атлетико" догнать "Барселону".

Потеря очков в последнем туре, когда "матрасники" гостили в Леганесе, была олицетворением нынешнего состояния команды. "Атлетико" очень туго проходил центр поля и создавал минимум моментов. Казалось, что удар со штрафного Гризманна и ошибка вратаря хозяев принесут три очка команде Симеоне, но подвела самая сильная линия - оборона дрогнула и "Атлетико" увёз домой лишь ничью. Но вешать всех собак на защиту не стоит. "Матрасники" по-прежнему пропускают меньше всех в Ла Лиге (6 мячей - у "Барсы" и "Реала" по 14), но атака явно не дорабатывает (всего 13 мячей). И тут надо спрашивать и с форвардов (у Гризманна только 3 мяча, Диего Коста не забивал вовсе), и с хавбеков, которые не оказывают нападающим должной помощи.

"Атлетико" Симеоне никогда не был атакующей командой, но нынешний подбор исполнителей обязывает команду быть, как минимум, эффективнее в атаке. Иначе будет очень сложно претендовать на титулы. Советская схема "победа дома, ничья в гостях" была бы хороша, если бы за победу давали не три, а два очка, как когда-то в первенстве СССР. Для того, чтобы угнаться за "Барселоной" в Ла Лиге, "Атлетико" нужно улучшать игру и наконец начать побеждать в гостях. Что касается Лиги Чемпионов, то матч с "Боруссией" продемонстрировал, что может случиться с "матрасниками" в плей-офф, если они не сделают необходимых выводов.

Тем не менее, списывать со счетов "Атлетико" нельзя, ибо при всех имеющихся проблемах, в чемпионате она не проигрывает с 1 сентября, а в Лиге Чемпионов должна спокойно выйти в 1/8 финала (и даже имеет шанс поквитаться с "Боруссией"). В Ла Лиге "матрасники" не отстали от конкурентов, в ЛЧ многое будет зависеть от жребия. Ключевые матчи сезона впереди и к ним команда Диего Симеоне может подойти в гораздо более лучшей форме, чем сейчас. Не исключено, что тяжелый вход в сезон был результатом осознанной подготовки команды, основанной на том, что лучшие кондиции "Атлетико" наберёт к весне.

Однако это не отменяет того, что "матрасникам" необходимо значительно прибавлять в игре на выезде, решать старые проблемы с позиционным нападением и выводить из спячки Диего Косту (0 голов, 0 ассистов, 1.1 удар в среднем за матч и один из самых низких рейтингов в команде - 6.55 по версии Whoscored) и Антуана Гризманна, к которому тоже есть немало вопросов, учитывая его статус и сумасшедший контракт. Такая пара форвардов должна гарантировать с два десятка голов, организованных самостоятельно, без передач на блюдечке с голубой каёмочкой от полузащитников.

На данный момент "Атлетико" выглядит тёмной лошадкой, на которую мало кто ставит в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, но при определенном прогрессе команда Диего Симеоне способна вновь напомнить о себе во всеуслышание. А вот если аргентинский наставник не сумеет исправить имеющиеся неполадки и "матрасники" досрочно выйдут из борьбы за титулы, может встать вопрос о расставании клуба и тренера. "Эль Чоло" работает в Мадриде гораздо дольше, чем наставники в других топ-клубах, сам он неоднократно заявлял, что хотел бы возглавить "Интер", да и в целом предложений хватает. Но фанаты "матрасников" и думать об этом не хотят - для них дон Диего является олицетворением "Атлетико".

Игорь Павелко | soccernews.ru

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