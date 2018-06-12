"Темная лошадка" с Балкан: Сборная Сербии готовится удивить футбольный мир

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 34

Лучший результат на чемпионате мира: 4-е место, 1930 год (Уругвай) и 1962 год (Чили)

Гвардейцы: Деян Станкович (103 матча) – в истории; Бранислав Иванович (102 матча) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Степан Бобек (38 мячей) – в истории; Александар Митрович, Душан Тадич (по 13 мячей) – в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Сербии официально является правопреемником команд Югославии (до 2003 года), а также Сербии и Черногории (до 2006 года), а, значит, историю выступлений этой команды на мундиалях нужно брать с 1930 года, когда прошел первый чемпионат мира в Уругвае. Интересно, что югославы стали одной из немногих европейских сборных, которая не побоялась пересечь Атлантический океан и принять участие в мировом первенстве. Этот турнир оказался для балканцев самым ярким в их истории. Завоевав бронзовые медали, югославы по ходу турнира обыграли не кого-нибудь, а грозную сборную Бразилии.

После такого успеха на эту сборную начали по-другому смотреть, что в итоге и сыграло злую шутку – только раз представитель Балканского полуострова смог повторить успех 1930 года на чемпионате мира в Чили. В 1990-х годах команда была усеяна мировыми звездами: Просинечки, Шукер, Ярни. Однако дестабилизирующее положение в стране помешало сборной добиться больших успехов. После 1/4 финала на ЧМ-1990 о футбольной сборной Югославии пришлось забыть на десятилетия, возродившись лишь на мундиале в Германии 2006 года. Тогда Сербия и Черногория неудачно выступила в группе, разгромно проиграв сборной Аргентины (0:6).

В новейшей истории сборной Сербии попадание в число 32 команд-участников чемпионата мира в России стало вторым случаем выхода в финальную часть турнира для футбола этой страны. Впервые сербы участвовали на мундиале в ЮАР, где заняли четвертое место в группе.

Отбор на ЧМ 2018

В отборе к ЧМ-2018 сербам откровенно повезло: они попали в группу D, где им противостояли команды Ирландия, Уэльса, Австрии, Грузии и Молдовы. Отбор выдался для подопечных Славолюба Муслина довольно удачным. Хотя "Белые орлы" пропустили в два раза больше голов чем Уэльс, они опередили команду Гарета Бэйла на четыре балла и завоевали прямую путевку на мундиаль. Решающей стала победа над сборной Грузии, где исход встречи решил единственный гол Александара Прийовича. При этом главная звезда сербов Сергей Милинкович-Савич не провел в отборе ни одного поединка, а главной боевой единицей стал форвард "Фулхэма" Александр Митрович.

Заявка сборной Сербии на ЧМ 2018

голкиперы – Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар")

защитники – Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").

полузащитники – Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").

нападающие – Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").

Оптимальный состав: Стойкович – Рукавина, Иванкович, Настасич, Коларов, Матич, Тадич, Ляич, С.Милинкович-Савич, Костич, Митрович.

Ключевые игроки

В текущем составе сборной есть много игроков, которые заслуживают на звание главной звезды. Учитывая специфику работы Муслина, один из самых перспективных игроков "Белых орлов" Сергей Милинкович-Савич не сумел реализовать свой потенциал на уровне сборных. Однако с приходом Крстаича 23-летний футболист закрепился в стартовом составе команды и едет на мундиаль в качестве главной боевой единицы сербов. В свои 23 года Сергей является одним из лидером римского "Лацио", за которым охотятся сильнейшие клубы Европы. В список команд, которые хотят видеть его в своем составе, входит мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Удачная игра на чемпионате мира станет для молодого футболиста еще одним шансом зарекомендовать себя.

Из лидеров также можно выделить Неманью Матича и Александра Коларова, которые являются не последними людьми в своих клубах. На их плечах держится поддержание баланса между обороной и атакой, а также продвижение мяча. Матич получил широкую известность, выступая за "Челси" под руководством Жозе Моуринью, который позвал серба с собой в МЮ. Коларов же стал одним из творцов сенсационной победы "Ромы" над "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер

На чемпионат мира сербов вывел Славолюб Муслин, но в Россию он не приедет, так как рассорился с чиновниками из Федерации футбола Сербии. Те заставляли его изменить игровой стиль на атакующий и привлечь в команду некоторых легионеров. Муслин отказался и подал в отставку. Его бывший ассистент Крстаич оказался более сговорчивым и уже в контрольных мартовских матчах с Марокко и Нигерией изменил схему с 5-2-3, которую весь год использовал Славолюб, на 4-3-3 и 4-2-3-1.

Младена Крстаича утвердили главным тренером 30 декабря 2017 года. В бытность игроком Младен играл за "Партизан", поэтому в Сербии его любит черно-белая часть и, по крайней мере, уважают красно-белые друзья. За 3 года до вступления в должность главного тренера сборной Крстаич работал президентом боснийского "Радника" и немного отходил от футбола, открыв винный заводик и небольшую гостиницу. А когда Младен начал работать с Муслиным, страсть к футболу возродилась вновь. Тот же Адем Ляйич отмечал именно влияние Крстаича на его игру. Специалист отлично знает и других футболистов, с которыми работал все эти 2 года. Он постоянно в поиске, в мыслях об игре. Он много работал как игрок, выступая в "Вердере" и "Шальке", и его работоспособность перенеслась теперь на тренерскую деятельность. Возможно, федерация футбола сделала стратегически правильный выбор в лице Крстаича. Если все получится на ЧМ, то на одного харизматичного сербского специалиста станет больше.

Перспективы на ЧМ

Третье попадание Сербии в 21 веке на чемпионат мира наконец должно стать удачным. Провалы надо забыть. Тем более в Россию едет команда, большинство которой об игре в ЮАР знает только по телевизионным репортажам. Бразильцев с такими небыстрыми защитниками обыграть вряд ли получится. А вот подловить на шустрых атаках Швейцарию и на классе раскатать Коста-Рику, это у Сербии может получиться. Если только из раздевалки Милинкович-Савич не выгонит дух Муслина. В общем, футболисты должны глядеть на Крстаича, а думать о том, чему их учил Муслин. И тогда успех будет. Правда, в самой Сербии считают, что после такого поворота со Славолюбом, сборную будет ждать провал.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Швейцария, Марокко, Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран, Португалия, Испания, Тунис, Саудовская Аравия, Египет