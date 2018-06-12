"Темная лошадка" с Балкан: Сборная Сербии готовится удивить футбольный мир
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 34
Лучший результат на чемпионате мира: 4-е место, 1930 год (Уругвай) и 1962 год (Чили)
Гвардейцы: Деян Станкович (103 матча) – в истории; Бранислав Иванович (102 матча) – в заявке
Лучшие бомбардиры: Степан Бобек (38 мячей) – в истории; Александар Митрович, Душан Тадич (по 13 мячей) – в заявке
История выступлений на ЧМ
Сборная Сербии официально является правопреемником команд Югославии (до 2003 года), а также Сербии и Черногории (до 2006 года), а, значит, историю выступлений этой команды на мундиалях нужно брать с 1930 года, когда прошел первый чемпионат мира в Уругвае. Интересно, что югославы стали одной из немногих европейских сборных, которая не побоялась пересечь Атлантический океан и принять участие в мировом первенстве. Этот турнир оказался для балканцев самым ярким в их истории. Завоевав бронзовые медали, югославы по ходу турнира обыграли не кого-нибудь, а грозную сборную Бразилии.
После такого успеха на эту сборную начали по-другому смотреть, что в итоге и сыграло злую шутку – только раз представитель Балканского полуострова смог повторить успех 1930 года на чемпионате мира в Чили. В 1990-х годах команда была усеяна мировыми звездами: Просинечки, Шукер, Ярни. Однако дестабилизирующее положение в стране помешало сборной добиться больших успехов. После 1/4 финала на ЧМ-1990 о футбольной сборной Югославии пришлось забыть на десятилетия, возродившись лишь на мундиале в Германии 2006 года. Тогда Сербия и Черногория неудачно выступила в группе, разгромно проиграв сборной Аргентины (0:6).
В новейшей истории сборной Сербии попадание в число 32 команд-участников чемпионата мира в России стало вторым случаем выхода в финальную часть турнира для футбола этой страны. Впервые сербы участвовали на мундиале в ЮАР, где заняли четвертое место в группе.
Отбор на ЧМ 2018
В отборе к ЧМ-2018 сербам откровенно повезло: они попали в группу D, где им противостояли команды Ирландия, Уэльса, Австрии, Грузии и Молдовы. Отбор выдался для подопечных Славолюба Муслина довольно удачным. Хотя "Белые орлы" пропустили в два раза больше голов чем Уэльс, они опередили команду Гарета Бэйла на четыре балла и завоевали прямую путевку на мундиаль. Решающей стала победа над сборной Грузии, где исход встречи решил единственный гол Александара Прийовича. При этом главная звезда сербов Сергей Милинкович-Савич не провел в отборе ни одного поединка, а главной боевой единицей стал форвард "Фулхэма" Александр Митрович.
Заявка сборной Сербии на ЧМ 2018
голкиперы – Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар")
защитники – Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").
полузащитники – Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").
нападающие – Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").
Оптимальный состав: Стойкович – Рукавина, Иванкович, Настасич, Коларов, Матич, Тадич, Ляич, С.Милинкович-Савич, Костич, Митрович.
Ключевые игроки
В текущем составе сборной есть много игроков, которые заслуживают на звание главной звезды. Учитывая специфику работы Муслина, один из самых перспективных игроков "Белых орлов" Сергей Милинкович-Савич не сумел реализовать свой потенциал на уровне сборных. Однако с приходом Крстаича 23-летний футболист закрепился в стартовом составе команды и едет на мундиаль в качестве главной боевой единицы сербов. В свои 23 года Сергей является одним из лидером римского "Лацио", за которым охотятся сильнейшие клубы Европы. В список команд, которые хотят видеть его в своем составе, входит мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Удачная игра на чемпионате мира станет для молодого футболиста еще одним шансом зарекомендовать себя.
Из лидеров также можно выделить Неманью Матича и Александра Коларова, которые являются не последними людьми в своих клубах. На их плечах держится поддержание баланса между обороной и атакой, а также продвижение мяча. Матич получил широкую известность, выступая за "Челси" под руководством Жозе Моуринью, который позвал серба с собой в МЮ. Коларов же стал одним из творцов сенсационной победы "Ромы" над "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер
На чемпионат мира сербов вывел Славолюб Муслин, но в Россию он не приедет, так как рассорился с чиновниками из Федерации футбола Сербии. Те заставляли его изменить игровой стиль на атакующий и привлечь в команду некоторых легионеров. Муслин отказался и подал в отставку. Его бывший ассистент Крстаич оказался более сговорчивым и уже в контрольных мартовских матчах с Марокко и Нигерией изменил схему с 5-2-3, которую весь год использовал Славолюб, на 4-3-3 и 4-2-3-1.
Младена Крстаича утвердили главным тренером 30 декабря 2017 года. В бытность игроком Младен играл за "Партизан", поэтому в Сербии его любит черно-белая часть и, по крайней мере, уважают красно-белые друзья. За 3 года до вступления в должность главного тренера сборной Крстаич работал президентом боснийского "Радника" и немного отходил от футбола, открыв винный заводик и небольшую гостиницу. А когда Младен начал работать с Муслиным, страсть к футболу возродилась вновь. Тот же Адем Ляйич отмечал именно влияние Крстаича на его игру. Специалист отлично знает и других футболистов, с которыми работал все эти 2 года. Он постоянно в поиске, в мыслях об игре. Он много работал как игрок, выступая в "Вердере" и "Шальке", и его работоспособность перенеслась теперь на тренерскую деятельность. Возможно, федерация футбола сделала стратегически правильный выбор в лице Крстаича. Если все получится на ЧМ, то на одного харизматичного сербского специалиста станет больше.
Перспективы на ЧМ
Третье попадание Сербии в 21 веке на чемпионат мира наконец должно стать удачным. Провалы надо забыть. Тем более в Россию едет команда, большинство которой об игре в ЮАР знает только по телевизионным репортажам. Бразильцев с такими небыстрыми защитниками обыграть вряд ли получится. А вот подловить на шустрых атаках Швейцарию и на классе раскатать Коста-Рику, это у Сербии может получиться. Если только из раздевалки Милинкович-Савич не выгонит дух Муслина. В общем, футболисты должны глядеть на Крстаича, а думать о том, чему их учил Муслин. И тогда успех будет. Правда, в самой Сербии считают, что после такого поворота со Славолюбом, сборную будет ждать провал.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Ранее были представлены сборные следующих стран:
Швейцария, Марокко, Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран, Португалия, Испания, Тунис, Саудовская Аравия, Египет
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0