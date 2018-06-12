"Темная лошадка" с Балкан: Сборная Сербии готовится удивить футбольный мир

Теги сербиясергей милинкович-савичнеманья матич

"Темная лошадка" с Балкан: Сборная Сербии готовится удивить футбольный мир

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 34

Лучший результат на чемпионате мира: 4-е место, 1930 год (Уругвай) и 1962 год (Чили)

Гвардейцы: Деян Станкович (103 матча) – в истории; Бранислав Иванович (102 матча) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Степан Бобек (38 мячей) – в истории; Александар Митрович, Душан Тадич (по 13 мячей) – в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Сербии официально является правопреемником команд Югославии (до 2003 года), а также Сербии и Черногории (до 2006 года), а, значит, историю выступлений этой команды на мундиалях нужно брать с 1930 года, когда прошел первый чемпионат мира в Уругвае. Интересно, что югославы стали одной из немногих европейских сборных, которая не побоялась пересечь Атлантический океан и принять участие в мировом первенстве. Этот турнир оказался для балканцев самым ярким в их истории. Завоевав бронзовые медали, югославы по ходу турнира обыграли не кого-нибудь, а грозную сборную Бразилии.

После такого успеха на эту сборную начали по-другому смотреть, что в итоге и сыграло злую шутку – только раз представитель Балканского полуострова смог повторить успех 1930 года на чемпионате мира в Чили. В 1990-х годах команда была усеяна мировыми звездами: Просинечки, Шукер, Ярни. Однако дестабилизирующее положение в стране помешало сборной добиться больших успехов. После 1/4 финала на ЧМ-1990 о футбольной сборной Югославии пришлось забыть на десятилетия, возродившись лишь на мундиале в Германии 2006 года. Тогда Сербия и Черногория неудачно выступила в группе, разгромно проиграв сборной Аргентины (0:6).

В новейшей истории сборной Сербии попадание в число 32 команд-участников чемпионата мира в России стало вторым случаем выхода в финальную часть турнира для футбола этой страны. Впервые сербы участвовали на мундиале в ЮАР, где заняли четвертое место в группе.

Отбор на ЧМ 2018

В отборе к ЧМ-2018 сербам откровенно повезло: они попали в группу D, где им противостояли команды Ирландия, Уэльса, Австрии, Грузии и Молдовы. Отбор выдался для подопечных Славолюба Муслина довольно удачным. Хотя "Белые орлы" пропустили в два раза больше голов чем Уэльс, они опередили команду Гарета Бэйла на четыре балла и завоевали прямую путевку на мундиаль. Решающей стала победа над сборной Грузии, где исход встречи решил единственный гол Александара Прийовича. При этом главная звезда сербов Сергей Милинкович-Савич не провел в отборе ни одного поединка, а главной боевой единицей стал форвард "Фулхэма" Александр Митрович.

Заявка сборной Сербии на ЧМ 2018

голкиперы Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар")

защитники – Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").
полузащитники Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").

нападающие  Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").

Оптимальный состав: Стойкович – Рукавина, Иванкович, Настасич, Коларов, Матич, Тадич, Ляич, С.Милинкович-Савич, Костич, Митрович.

Ключевые игроки

В текущем составе сборной есть много игроков, которые заслуживают на звание главной звезды. Учитывая специфику работы Муслина, один из самых перспективных игроков "Белых орлов" Сергей Милинкович-Савич не сумел реализовать свой потенциал на уровне сборных. Однако с приходом Крстаича 23-летний футболист закрепился в стартовом составе команды и едет на мундиаль в качестве главной боевой единицы сербов. В свои 23 года Сергей является одним из лидером римского "Лацио", за которым охотятся сильнейшие клубы Европы. В список команд, которые хотят видеть его в своем составе, входит мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Удачная игра на чемпионате мира станет для молодого футболиста еще одним шансом зарекомендовать себя.

Из лидеров также можно выделить Неманью Матича и Александра Коларова, которые являются не последними людьми в своих клубах. На их плечах держится поддержание баланса между обороной и атакой, а также продвижение мяча. Матич получил широкую известность, выступая за "Челси" под руководством Жозе Моуринью, который позвал серба с собой в МЮ. Коларов же стал одним из творцов сенсационной победы "Ромы" над "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер

На чемпионат мира сербов вывел Славолюб Муслин, но в Россию он не приедет, так как рассорился с чиновниками из Федерации футбола Сербии. Те заставляли его изменить игровой стиль на атакующий и привлечь в команду некоторых легионеров. Муслин отказался и подал в отставку. Его бывший ассистент Крстаич оказался более сговорчивым и уже в контрольных мартовских матчах с Марокко и Нигерией изменил схему с 5-2-3, которую весь год использовал Славолюб, на 4-3-3 и 4-2-3-1.

Младена Крстаича утвердили главным тренером 30 декабря 2017 года. В бытность игроком Младен играл за "Партизан", поэтому в Сербии его любит черно-белая часть и, по крайней мере, уважают красно-белые друзья. За 3 года до вступления в должность главного тренера сборной Крстаич работал президентом боснийского "Радника" и немного отходил от футбола, открыв винный заводик и небольшую гостиницу. А когда Младен начал работать с Муслиным, страсть к футболу возродилась вновь. Тот же Адем Ляйич отмечал именно влияние Крстаича на его игру. Специалист отлично знает и других футболистов, с которыми работал все эти 2 года. Он постоянно в поиске, в мыслях об игре. Он много работал как игрок, выступая в "Вердере" и "Шальке", и его работоспособность перенеслась теперь на тренерскую деятельность. Возможно, федерация футбола сделала стратегически правильный выбор в лице Крстаича. Если все получится на ЧМ, то на одного харизматичного сербского специалиста станет больше.

Перспективы на ЧМ

Третье попадание Сербии в 21 веке на чемпионат мира наконец должно стать удачным. Провалы надо забыть. Тем более в Россию едет команда, большинство которой об игре в ЮАР знает только по телевизионным репортажам. Бразильцев с такими небыстрыми защитниками обыграть вряд ли получится. А вот подловить на шустрых атаках Швейцарию и на классе раскатать Коста-Рику, это у Сербии может получиться. Если только из раздевалки Милинкович-Савич не выгонит дух Муслина. В общем, футболисты должны глядеть на Крстаича, а думать о том, чему их учил Муслин. И тогда успех будет. Правда, в самой Сербии считают, что после такого поворота со Славолюбом, сборную будет ждать провал.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

ШвейцарияМароккоАвстралияИсландияХорватияПеруГерманияМексикаШвецияЮжная КореяБельгияАнглияПанамаПольшаСенегалКолумбияЯпонияАргентина,  ДанияФранцияИранПортугалияИспанияТунисСаудовская АравияЕгипет

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