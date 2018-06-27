Тень 1958 года: Швеция разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала с первого места

Матч между Мексикой и Швецией оказался краеугольным в группе "F". Интересно, что до последнего тура каждая из четырех команд этого квартета имела хотя бы математические шансы на выход в плей-офф. И если в параллельном матче было понятно, что Германия пробьет оборону Южной Кореи (но, в итоге, так и не пробила), то вот что ждать от противостояния Швеции и Мексики было абсолютной загадкой. Всякое могло случится, и, к тому же, "трехцветным" расслабляться было никак нельзя, ведь проигрыш отправил бы их домой, даже несмотря на две победы в предыдущих турах.

В самом начале матча игроки сборной Мексики заметно нервничали и сразу же начали страдать от дальних забросов и быстрых атак шведов. Однако, такой атакующий напор сделал оборону "росомах" немного менее компактной, и в будущем им это еще аукнется.

На 12 минуте первый момент в матче создала Швеция. После подачи с углового высокие скандинавы выиграли мяч и тот оказался прямо над Маркусом Бергом. Форвард решил не терять времени и пробил по воротам Очоа в падении через себя. Однако, Берг не видел, где находятся ворота и ударил абы куда. Игровой снаряд полетел чуть левее ближней штанги.

На 17 минуте Мексика кинула свою "ответочку". Карлос Вела получил мяч за пределами штрафной площади, освободился от опеки защитников и обводящим ударом целился прямо в дальний угол. Выстрел получился очень опасным, однако "кожаный снаряд" пролетел в нескольких десятках сантиметров от штанги.

Буквально через один полный оборот секундной стрелки быструю атаку провели шведы. Подопечные Янне Андерссона организовали хороший прострел в штрафную площадь "зеленых", где расторопней всех оказался Эмиль Форсберг. Полузащитник "РБ Лейпциг" освободился от опеки и первым касанием пробил по воротам Очоа. Но мяч не попал на ногу и улетел значительно выше. Это был убойный момент, который ничем в итоге не завершился.

После этого момента мексиканцы стали чаще брать мяч под свой контроль и периодически организовывали быстрые атаки, которые, чаще всего, заканчивались безадресными прострелами или попадали в скандинавских защитников. Шведы же частенько переходили в контратаки, одна из которых чуть было не завершилась пенальти. На 29 минуте рука Чичарито нашла мяч в своей штрафной площади. Главный арбитр Нестор Питана пошел смотреть видеоповтор, но в итоге решил, что игра рукой была неумышленной. Матч продолжился.

На 31 минуте "росомахи" получили право на угловой, который чуть было не закончился голом. После подачи защитники Швеции сделали несколько скидок в глубину штрафной площади, где на мяч уже налетал Маркус Берг. Нападающий высоко поднял ногу и ткнул игровой снаряд под перекладину ворот Очоа. Но мексиканский голкипер успел среагировать, и вытащил мяч.

Еще один хороший момент Маркус Берг упустил уже в компенсированное к первой половине встречи время. Нападающий отобрал мяч у защитников "трехцветных" на чужой половине поля, ворвался в штрафную площадь, сделал несколько обманных финтов и пробил в ближний угол. Выстрел был опасный, однако мяч не лег на ногу и закрутился в обратную от ворот сторону – мимо.

С самого начала второго тайма мексиканцы включили контроль мяча и провели пару затяжных позиционных атак. Но эти действия не имели успеха, кроме того, шведы получили шанс на быструю атаку и забили гол. На 50 минуте, после прострела в штрафную площадь, мяч попал к Классону, который подкорректировал траекторию полета "круглого снаряда" и отправил его на Людвига Аугустинссона, который в одиночестве забегал в штрафную площадь и первым касанием мощно пробил по воротам Очоа. Голкипер мяча коснулся, но это не помешало "кожаному" пересечь линию ворот – 1:0.

Через две минуты "росомахи" имели еще один хороший шанс. Эмиль Форсберг получил хорошую передачу от партнера и с лета хорошенько приложился по мяч. Удар был мощный, но неточный.

Мексиканцы пытались организовать несколько опасных атак, но в итоге острота все-равно исходила от игроков сборной Швеции. После ошибки на своей половине поля, мексиканцы упустили мяч и его подхватил Маркус Берг. Форвард ворвался в штрафную площадь и перед самым ударом получил по ногам от Эктора Морено. Арбитр беспрекословно указал на точку.

К мячу подошел Андреас Гранквист и ударом в левый верхний угол установил новый счет этой встречи – 2:0. И теперь уже Мексика оказалась в ужасном положении, ведь при таких раскладах именно подопечные Хуана Карлоса Осорио будут вынуждены покинуть турнир, если Германия забьет в параллельном матче.

На 70 минуте Мексика имела шанс отыграться. Чичарито оказался на районе одиннадцатиметровой отметки и нанес удар головой после подачи с углового. Форвард был один, вокруг него не было защитников, но удар у Эрнандеса откровенно не получился. Мяч полетел выше.

А вот третий гол Швеции не заставил себя долго ждать. На 74 минуте шведские нападающие не смогли протолкнуть мяч в ворота "трехцветных" после навеса с правого фланга, зато это смог сделать Эдсон Альварес. Мяч запутался в ногах мексиканского защитника и, в итоге, покатился в свои ворота. Очоа был бессилен. 3:0, и это было уже очень серьезно.

На 81 минуте Карлос Вела практически отквитал один мяч. После подачи с правого фланга Чичарито принял игровой снаряд в штрафной площади и подал его вдоль ворот Ольсена. Карлос Вела отлично среагировал на такое действие и подставил голову под мяч уже перед пустыми воротами. Совершенно непонятно, как игровой шар срезался с его места для раздумий, но в итоге он полетел мимо. Супершанс!

На третьей добавленной минуте во время финальной навалы мексиканцев Эктор Эррера, а потом и Ирвинг Лосано по разу опасно пробивали по воротам Ольсена, но голкипер был на высоте и отбил оба удара. Таким образом, шведы набрали 6 очков в квартете и за счет лучшей разницы мячей обогнали Мексику и вышли на первое место в группе "F". Но команда Осорио тоже не покинула турнир, ведь в параллельном матче Германия проиграла Корее и опустилась на последнее место. Какой финал! Какие эмоции! Ждем 1/8 финала!

Мексика – Швеция – 0:3

Голы: Аугустинссон, 50 – 0:1; Гранквист, 62 (пен.) – 0:2; Альварес, 74 (автогол) – 0:3.

Мексика: Очоа – Альварес, Морено, Сальседо, Гальярдо (Фабиан, 65) – Гуардадо (Корона, 75), Эррера – Вела, Лосано, Лайюн (Перальта, 89) – Чичарито.

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг – Классон, Ларссон (Свенссон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг – Берг (Кисе Телин, 68), Тойвонен.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Не пропустите! Аргентина со скрипом выходит в плей-офф, минимально переиграв Нигерию