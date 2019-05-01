Тен Хаг: "Аякс" в хорошем положении, но в ответном матче мы должны сыграть еще лучше"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче с "Тоттенхэмом" (1:0).

"Мы отлично играли в первом тайме и забили качественный гол. Мы доминировали над соперником, но потом перестали играть. "Тоттенхэм" стал действовать энергичнее, но мы бились как львы.

Еще ничего не решено в нашем противостоянии. Мы в хорошем положении, но в ответном матче мы должны сыграть еще лучше", - приводит слова тен Хага сайт УЕФА.

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