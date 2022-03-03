Тен Хаг готовится к работе в "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг готовится к работе в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер AFC AJAX

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг хочет летом возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, голландскому специалисту нравится перспектива стать следующим тренером "красных дьяволов".

Для этого тен Хаг стал активно изучать английский язык, поскольку именно языковой барьер повлиял на его отказ работать в "Тоттенхэме" в прошлом году.

Напомним, что сейчас главным тренером "МЮ" является Ральф Рангник, однако по окончании сезона он покинет этот пост.

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