Тен Хаг назвал причину отказа "Ньюкаслу"

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Тен Хаг назвал причину отказа "Ньюкаслу"

Фото: инстаграм Эрика тен Хага/Автор неизвестен

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг объявил, почему он отказался возглавить "Ньюкасл".

"Я отказал "Ньюкаслу" из-за того, что счастлив в "Аяксе". У меня полное взаимопонимание с руководством. Не знаю, чего я хочу в будущем. Я живу в настоящем", — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что "Ньюкасл" некоторое время назад назначил на пост главного тренера Эдди Хау, который сменил уволенного Стива Брюса.

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