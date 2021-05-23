Тен Хаг не возглавит "Барселону"

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Тен Хаг не возглавит "Барселону"

Фото: инстаграм Эрика тен Хага/Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не собирается тренировать "Барселону", сообщает журналист Франсеск Агилар в своем твиттере.

По сведениям источника, тен Хаг дал обещание спортивному директору "Аякса" Марк Овермарсу, что он не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Еще одним претендентом на пост наставника "Барселоны" является главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, но у специалиста есть договоренность со сборной Германии.

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