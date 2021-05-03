Тен Хаг отказал "Тоттенхэму" до продления контракта с "Аяксом"

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Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг сам захотел остаться в амстердамском клубе, пишет Voetbal International.

По информации источника, 51-летний специалист отказал лондонскому "Тоттенхэму" ещё до того, как продлил контракт с "Аяксом".

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года и уже выиграл с командой 5 трофеев.

После заключения нового соглашения тренер связан с клубом отношениями до лета 2023 года.

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