Тен Хаг отреагировал на назначение главным тренером "МЮ"

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал назначение на пост наставника "Манчестер Юнайтед" со следующего сезона.

"Для меня большая честь быть назначенным на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". Я очень взволнован предстоящей задачей. Я знаю историю этого великого клуба и страсть болельщиков, и я абсолютно полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого они заслуживают.

После этих невероятных лет будет сложно покинуть "Аякс", но я могу заверить наших болельщиков в своей полной приверженности делу и сосредоточусь на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова тен Хага официальный сайт английского клуба.

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