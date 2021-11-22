Тен Хаг отреагировал на слухи о работе в "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг отреагировал на слухи о работе в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер AFC AJAX

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг не собирается принимать предложение "Манчестер Юнайтед", если таковое поступит.

"Я сосредоточен на работе в "Аяксе". Всё остальное только отвлекает меня. Я ничего не слышал об интересе ко мне со стороны "Манчестер Юнайтед", поэтому не думал об этом", - приводит слова тен Хана твиттер Фабрицио Романо.

Напомним, что "МЮ" ищет замену уволенному в воскресенье Уле Гуннару Сульшеру

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

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